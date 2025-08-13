Рак Романа Попова: как развивалась болезнь, последние новости о состоянии актера

Актер Роман Попов, известный по сериалу "Полицейский с Рублевки", объявил сбор средств на свое лечение. Артист уже болел раком. Казалось, самое страшное позади, но недуг снова вернулся. Роман начал слепнуть.

"У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", — написал актер в своих соцсетях.

Как отметил Роман, в прошлый раз ему помогли друзья по Comedy Club, но в этот раз он не справляется в одиночку…

Как Роман Попов узнал о своем диагнозе

В 2018 году жизнь Романа Попова кардинально изменилась. Первым тревожным сигналом стал ночной эпилептический припадок, после которого обеспокоенная супруга Юлия вызвала скорую. Результаты МРТ оказались шокирующими. У 40-летнего актера обнаружили глиальную опухоль головного мозга (астроцитома третьей степени).

Диагноз прозвучал как приговор, но Роман решил сражаться за свое будущее. Операция по удалению опухоли обошлась семье в 55 тысяч евро. Однако когда на кону стояла жизнь актера, деньги отошли на второй план.

Операция прошла успешно, но на этом испытания не закончились. Вместе с опухолью Роман потерял 40 килограммов — его вес снизился со 140 до 95 кг. Зрители перестали узнавать любимого актера, игравшего Мухича.

После операции Роман Попов проходил курсы химио- и лучевой терапии. Каждая процедура истощала его физически и приводила к потере веса. Актер откровенно делился, что в тот период он стеснялся говорить о своей болезни, шутя, что использовал 'чит-код, как в компьютерных играх'.

Создатели сериала "Полицейский с Рублевки" с пониманием отнеслись к изменениям во внешности артиста. На съемочной площадке использовали парики, актер быстрее утомлялся и нуждался в дополнительных перерывах. Коллеги оказывали Роману поддержку, но также привыкали к новым обстоятельствам.