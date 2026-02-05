"Искренне благодарю": Анна Чиповская сделала заявление на фоне печального события

Актриса Анна Чиповская впервые после новостей о кончине ее мамы, Ольги Чиповской, вышла на связь. В личном блоге Анна поблагодарила всех за поддержку. Она озвучила дату и место прощания с Ольгой Чиповской.
Прощание с Ольгой Чиповской
Анна Чиповская рассказала, что траурная церемония прощания с ее мамой состоится в Театре имени Вахтангова. Здесь Ольга Чиповская прослужила 45 лет.
"Прощание с мамой пройдет 9 февраля с 10:00 до 12:00 в Большом фойе театра им. Вахтангова. Я искренне благодарю всех за теплые слова и поддержку", — написала Анна Чиповская в личном блоге.
Ольга Чиповская. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Горе дочери: Анне сейчас особенно тяжело
Трагедия потрясла друзей и поклонников Ольги Чиповской. Особенно тяжело приходится дочери Чиповской Анне. Для нее это не просто утрата родного человека. Анна открыто говорит о своих чувствах и обращается к тем, кто поддерживает ее в этот момент. Она благодарит всех за участие и не скрывает, как для нее важны теплые слова.
Анна — единственная дочь Ольги Чиповской и джазового музыканта Бориса Фрумкина. Творческая среда помогла ей рано определиться с профессией. Девушка начала сниматься еще в подростковом возрасте, а после выпускного поступила в Школу-студию МХАТ. Имя Анны Чиповской уже давно известно зрителям, и сейчас поклонники внимательно следят за тем, как она переживает эту утрату.
Театр Вахтангова и 45 лет на одной сцене
В Театре имени Вахтангова напоминают, что Ольга Евгеньевна прослужила здесь 45 лет. Это целая жизнь, связанная с одной сценой. Она выходила к зрителю десятилетиями, создавала характерные образы и становилась лицом важных постановок. За годы работы актриса завоевала звание заслуженной артистки России.
Театр и сегодня держит ее имя в афише. В сообщениях подчеркивается, что ее роли разные, но при этом всегда запоминающиеся. Именно таким коллеги видят творческий путь Ольги Чиповской на этой легендарной сцене.
