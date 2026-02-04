Острохарактерная и трагическая: чем запомнится актриса Ольга Чиповская

Неожиданная утрата в мире театра. В Театре Вахтангова сообщили, что не стало Ольги Чиповской. Маму потеряла звезда театра и кино Анна Чиповская.

Прощание без подробностей

4 февраля, скончалась 67-летняя Ольга Чиповская. Печальную новость сообщили в Театре Вахтангова. Причина смерти, а также место и дата прощания с народной артисткой пока неизвестны.

Мать актрисы Анны Чиповской 45 лет прослужила в Театре Вахтангова. В памяти труппы Ольга Чиповская останется яркой звездой сцены.

"Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения. Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене…", — говорится в некрологе, размещенном на сайте театра.

Эти слова в Театре Вахтангова опубликовали в день ее ухода. Коллеги подчеркнули, что зрители увидели ее особый характер и обаяние сразу, как только она вышла на сцену.

Путь на сцену: от Щуки до Вахтангова

Профессиональный путь Ольги Чиповской был связан с двумя знаковыми театральными адресами. В 1980-м Чиповская окончила театральное училище имени Щукина. В этом же году она была принята в труппу Театра Вахтангова.

С тех пор е биография и сцена Вахтанговского театра шли рядом десятилетиями. Она прослужила там 45 лет и стала одной из самых узнаваемых актрис труппы.

Главные роли и любимые спектакли

Зрителям актриса известна по ролям в таких постановках, как "Зойкина квартира", "Война и мир", "Улыбнись нам, Господи", "Три возраста Казановы" и многих других.