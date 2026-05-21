Ирина Пинчук впервые о женихе: «Зовут Саламбек, служил в спецназе»

Молодого человека зовут Саламбек. Пара познакомилась в ресторане «Кофемания». По словам Пинчук, ее жених имеет военное прошлое: он учился в кадетском училище и служил в подразделении специального назначения.

«Учился в кадетском, служил в спецназе, занимается боевыми видами спорта (хейтеры, аккуратнее)», — написала блогер.

Кроме того, Саламбек уже восемь лет ведет парфюмерный бизнес. Он занимается оптовыми и розничными поставками оригинальной парфюмерии в Россию.

Фолловеры быстро одобрили выбор Ирины и внешность ее возлюбленного. Единственное, что вызвало нарекания, — это форма ушей мужчины, которую некоторые подписчики сочли неидеальной. Однако сама Пинчук на критику, судя по всему, внимания не обратила.

Поклонники также подметили, что развитие отношений Ирины и Саламбека происходит стремительно. Некоторые в комментариях пошутили, что скоро блогер может показать и свадебные кадры.

Ирина Пинчук долгое время оставалась одной из самых ярких участниц «Дома-2». На проекте она прославилась эпатажными анкетами (например, о поиске мужчины «для извращений»), романами с Иваном Барзиковым и Романом Гриценко, а также громкими конфликтами с ведущей Ольгой Бузовой. Но настоящую, казалось бы, крепкую семью она построила уже после ухода с телестройки.

Свою любовь Ирина встретила также на проекте — в 2019 году она начала отношения с участником Араем Чобаняном. Пара довольно быстро стала одной из самых стабильных на шоу, они ушли вместе, а в 2021 году сыграли свадьбу.

В том же году у них родился первый сын Давид, а в конце 2023 года — второй, Алан. Судя по соцсетям, в семье царила идиллия: пара много путешествовала, занималась воспитанием детей и строила совместные планы. Доходило до того, что муж дарил Ирине на день рождения миллион рублей на шопинг.

Однако внешнее благополучие обернулось иллюзией. В начале 2025 года аккаунт Арая взломали, и в Сеть попали его интимные переписки и фотографии с другими женщинами. Выяснилось, что Чобанян изменял супруге на протяжении долгого времени, в том числе, когда она была беременна.

Эта новость стала для Пинчук ударом. Она заявила, что ее «испортили», и подала на развод. Несмотря на попытки Арая доказать, что переписки фейковые, нашлись женщины, подтвердившие факт измен.

Осенью 2025 года брак был официально расторгнут. Развод дался Пинчук тяжело — на фоне стресса и предательства она попала в неврологическое отделение, где у нее диагностировали тревожно-депрессивное расстройство.