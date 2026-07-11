Иракли впервые прокомментировал скандал с беременной от него моделью: «Я обязательно дам ответ, но только песней»

Певец Ираклий Пирцхалава впервые высказался о скандальной ситуации, связанной с беременной от него моделью Екатериной Лукьяновой.

Вкратце об истории Иракли и беременной от него девушки

Если вы помните, тогда манекенщица заявила, что их роман развивался так стремительно, что она уже практически три недели спустя узнала о своем интересном положении.

Екатерина также пояснила, что сначала Иракли принял новость с радостью, но потом внезапно перестал появляться в ее доме, ссылаясь на загруженный график. Также модель обвинила артиста в том, что он крутит интрижки с разными женщинами, пока она мучается от токсикоза.

Иракли анонсировал новую песню

В кулуарах Radio Monte Carlo Padel Cup певец пояснил, что не привык обсуждать личное в интервью и предпочитает выражать свои мысли через музыку.

По его словам, все прояснится 17 июля, когда выйдет его новый трек. Так что не исключено, что вся эта шумиха, связанная с беременностью молодой возлюбленной, не более чем обычный пиар.

«Я все-таки артист неразговорного жанра. То, что я могу формировать деепричастные обороты, не говорит о том, что я актер или телеведущий. Поэтому я обязательно дам ответ, но только песней, где, кстати, во втором куплете будет петь Лена (бывшая жена)», - отметил артист.

Певец подчеркнул, что таким образом даст первый комментарий по поводу происходящего, и больше не намерен ничего объяснять.

Вы тоже думаете, что вся эта шумиха была обычным прогревом перед новой песней Иракли? Ведь неспроста же недавно Елена отметила, что знает некую информацию, о которой никто не знает, и призвала не хейтить благоверного.

Не считаете ли вы, что это был хитрый ход со стороны артиста? Делитесь в комментариях!