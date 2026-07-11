«Давайте не будем сейчас нападать»: экс-жена Пирцхалавы встала на его защиту на фоне скандала с беременной моделью

Громкий скандал вокруг 48-летнего музыканта Ираклия Пирцхалавы продолжает будоражить поклонников: на фоне новостей о беременности молодой модели в публичное поле вышла его экс‑супруга. Елена вместо обвинений выбрала позицию сдержанности и защиты. История, где переплелись чувства, семейные тайны и медийный шум, обрастает все новыми деталями, а ключевую роль в ней сейчас играет именно Елена Гребенщикова — женщина, которая когда‑то ушла из жизни артиста, но спустя годы вновь оказалась с ним рядом.

Выпускник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оказался в эпицентре бурных обсуждений. Практически сразу после того как стало известно о воссоединении певца с бывшей женой, появилась информация, что другая девушка — 22‑летняя модель Екатерина Лукьянова — ждет от него ребкнка. Сам артист пока воздерживается от комментариев, зато его экс‑супруга решилась на открытое высказывание.

Елена Гребенщикова разместила видеообращение, где прояснила свою позицию. Женщина призналась, что не готова раскрывать все нюансы ситуации, но настойчиво попросила аудиторию воздержаться от нападок в адрес Ираклия и не спешить с осуждением. Елена располагает некоей информацией, раскрыть которую не может до поры, до времени.