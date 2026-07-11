«Давайте не будем сейчас нападать»: экс-жена Пирцхалавы встала на его защиту на фоне скандала с беременной моделью

Громкий скандал вокруг 48-летнего музыканта Ираклия Пирцхалавы продолжает будоражить поклонников: на фоне новостей о беременности молодой модели в публичное поле вышла его экс‑супруга. Елена вместо обвинений выбрала позицию сдержанности и защиты. История, где переплелись чувства, семейные тайны и медийный шум, обрастает все новыми деталями, а ключевую роль в ней сейчас играет именно Елена Гребенщикова — женщина, которая когда‑то ушла из жизни артиста, но спустя годы вновь оказалась с ним рядом.
Выпускник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оказался в эпицентре бурных обсуждений. Практически сразу после того как стало известно о воссоединении певца с бывшей женой, появилась информация, что другая девушка — 22‑летняя модель Екатерина Лукьянова — ждет от него ребкнка. Сам артист пока воздерживается от комментариев, зато его экс‑супруга решилась на открытое высказывание.
Елена Гребенщикова разместила видеообращение, где прояснила свою позицию. Женщина призналась, что не готова раскрывать все нюансы ситуации, но настойчиво попросила аудиторию воздержаться от нападок в адрес Ираклия и не спешить с осуждением. Елена располагает некоей информацией, раскрыть которую не может до поры, до времени.
«Я знаю, что вы все ждете от меня комментариев по поводу ситуации с Ираклием. Вместе мы или нет. Скажу да, мы вместе. Почему? Есть некоторая информация, которую я узнала, которую вы пока не знаете. Но скоро, наверное, узнаете.
Я пока не могу афишировать. Я вас очень сильно прошу — не хейтить его и не делать поспешных выводов. Вы знаете, что я не медийный человек, для меня всё это в новинку. Для меня это не хайп какой‑то… У нас дети есть, двое. И это моя личная жизнь, которая сейчас решается. Поэтому давайте не будем сейчас нападать ни на него, ни на кого‑то другого. Не хочу никого обвинять или оправдывать», — заявила Елена.
Экс-жена Пирцхалавы Елена Гребенщикова. Фото: соцсети
Напомним, Пирцхалава и Гребенщикова расторгли брак еще в 2014 году, однако спустя 12 лет дали своим отношениям второй шанс. Их совместное участие в реалити‑шоу «Ставка на любовь» дало поклонникам повод поверить в искренность чувств: на экране пара вела себя как влюбленные, демонстрируя эмоциональную связь.
Ситуация резко обострилась, когда Екатерина Лукьянова публично заявила о своей беременности от певца. Более того, девушка обвинила Ираклия в неверности: по ее словам, пока она находилась на лечении в больнице, артист уделял внимание другим женщинам. В попытке монетизировать собственную историю Екатерина запустила платный канал, где обещает делиться подробностями романа с Пирцхалавой — доступ к откровениям она оценила в 990 рублей.
Накануне модель вновь вышла на связь из больничной палаты: она призналась, что испытывает страх, и опубликовала снимки УЗИ, еще сильнее подогрев интерес публики к этой запутанной истории.
О Лукьяновой известно, что она к своим 22-м годам уже успела стать матерью. У нее есть маленький ребенок. И если верить модели на слово, совсем скоро она родит второго малыша. Его отцом она называет Ираклия Пирцхалаву.