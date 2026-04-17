"Инфоцыганка с большими губами": Поплавская "раскатала" Боню после ее обращения

Актриса и общественная деятельница Яна Поплавская прошлась по Виктории Боне. Она оценила внешность популярной блогерши и заявила, что та не имеет представления о жизни россиян. Что же так зацепило Поплавскую?

Яна Поплавская в личном блоге отреагировала на недавнее обращение Виктории Бони Владимиру Путину. Точнее, Яна высказалась даже не о нем, а о том, что заявления Бони заметили в Кремле. Поплавская выразила недоумение этим фактом.

Она напомнила, что в своих соцсетях тоже часто указывает на системные проблемы, существующие в стране. Но почему-то на ее слова не обращают внимания. А когда высказалась Виктория Боня, то реакция последовала тут же.

"Другое дело, когда вылезает инфоцыганка с большими…губами, адепт "ауяски", записавшая обращение в Монако и не имеющая представление о жизни настоящих россиян. Тогда все видят. Видимо, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. В Кремле вас услышат только из Монако, так получается", — заключила Яна Поплавская.

Виктория Боня записала видеообращение к Владимиру Путину на восемнадцать минут. Оно набрало миллионы просмотров, и на него отреагировали в Кремле. Это подтвердил Дмитрий Песков на брифинге 16 апреля.

После чего на связь вышла Виктория Боня и со слезами поблагодарила за внимание к ее контенту.

