Гузеева: "Я — бесцветная. У меня ни бровей, ни волос"

Лариса Гузеева. Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Лариса Гузеева высказалась о своей внешности: «Открываю секрет — я бесцветная»

Пользователи Сети бурно обсуждают внешность Ларисы Гузеевой. Та со светлыми бровями появилась в эфире шоу "Давай поженимся" на Первом канале.

Зрители начали комментировать такую смену имиджа. Многим показалась, что Гузеева стала выглядеть старше своих лет. Лариса не смогла оставить без внимания критику фанатов. Она ответила им с юмором.

Телеведущая уточнила, что и до нее дошли пересуды о ее внешности. Якобы она осталась без бровей. Но знаменитость подметила, что это ее природный вид.

"Я вам открываю секрет — я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет", - цитирует Гузееву Super.

Телеведущая дала понять, что всю жизнь красила брови и волосы в черный цвет. Для того, чтобы добиться контраста с голубыми глазами. Лариса подумывала вернуться к естественности. Но передумала.

Гузеева оправдалась за светлые брови. Фото: соцсети героя публикации

Не понравилось звезде и то, что ее сравнили с "Бабой Ягой". Критику фанатов Гузеева услышала. И готова вернуться к привычному образу. Снова рисовать брови и красить волосы в черный. "А я так хотела быть естественной, белобрысой и безбровой", - пошутила телеведущая.

Задело Ларису и то, что зритель не принял ее в естественном виде. По словам Гузеевой, ее назвали старой бабкой. "Сказали: страшная, старая, 90 лет бабка, так что буду краситься, а не хотелось бы", - отметила актриса.

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