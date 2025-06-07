Гузеева: "Я — бесцветная. У меня ни бровей, ни волос"

Пользователи Сети бурно обсуждают внешность Ларисы Гузеевой. Та со светлыми бровями появилась в эфире шоу "Давай поженимся" на Первом канале.

Зрители начали комментировать такую смену имиджа. Многим показалась, что Гузеева стала выглядеть старше своих лет. Лариса не смогла оставить без внимания критику фанатов. Она ответила им с юмором.

Телеведущая уточнила, что и до нее дошли пересуды о ее внешности. Якобы она осталась без бровей. Но знаменитость подметила, что это ее природный вид.

"Я вам открываю секрет — я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет", - цитирует Гузееву Super.

Телеведущая дала понять, что всю жизнь красила брови и волосы в черный цвет. Для того, чтобы добиться контраста с голубыми глазами. Лариса подумывала вернуться к естественности. Но передумала.