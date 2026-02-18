Гогунский расстроил дочь Милану в день ее 16-летия: что натворил Кузя из "Универа"

Дочери Кузи из "Универа", актера Виталия Гогунского, Милане Стар, исполнилось шестнадцать лет. Звездный отец в день рождения своей единственной наследницы разместил в личном блоге поздравление, которое расстроило Милану. Почему ее так задели слова папы?

Как Кузя из "Универа" поздравил дочь

Актер Виталий Гогунский решил обратиться к дочери не лично, а через свои социальные сети. Милана и ее папа давно не общаются. Гогунский считает, что их отношения разорваны из-за влияния на Милану ее матери Ирины Маирко. И в своем лаконичном поздравлении он сделал попытку вразумить Милану.

"Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому. Счастлив, что ты у меня есть! Ты чудо!" — написал Виталий Гогунский в своем блоге.

В Сети тут же обратили внимание на ошибку, которую допустил Гогунский. Ему тут же напомнили, что Милане пока 16, а не 18 лет. Но возможно, Виталий просто забыл, когда именно наступает совершеннолетие. На промах бывшего мужа отреагировала и мама Миланы Ирина Маирко. В комментарии к посту Гогунского Ирина указала ему на ошибку.

Как отреагировала Милана Стар на поздравление отца

В окружении Миланы Стар рассказали, что пост папы ее очень огорчил. Она увидела публикацию во время вечеринки. Скрыть своего разочарования Милана не смогла. Праздник был испорчен.

"Милану пост отца очень расстроил, она увидела его прямо во время празднования дня рождения в кругу друзей и подруг, девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как поступок отца и очередная попытка задеть ее публично, расстроила ребенка", — рассказали знакомые Миланы.

Кто сделал Милану Стар популярной

Виталий Гогунский не раз подчеркивал, что именно он привел дочь в шоу-бизнес. Вывел ее на сцену. По его словам, Милана обязана ему славой. Милана же считает, что своему успеху она обязана маме, которая все время рядом с ней.

"Клипы, съемки, песни — все мама. Она всегда была на съемочной площадке, общалась с режиссерами, папа был продюсером колбасы. Он всегда нес только бутерброды", — рассказывала Милана.

Девочка утверждала, что решение не общаться с отцом она приняла самостоятельно, а не под влиянием мамы. Милана сама заблокировала отца в соцсети.

Мама Миланы продолжает воевать с Гогунским за алименты. По ее словам, дело не столько в деньгах, сколько в соблюдении договоренностей. А их Виталий Гогунский не выполняет.

По материалам Starhit

