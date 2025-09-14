Где живут родители задержанной с наркотиками Тарасовой: мать — в Италии, отец — на Тибете

Аглая Тарасова оскандалилась, когда ее задержали в аэропорту Домодедово. У звезды комедии Клима Шипенко "Холоп" нашла наркотики. Знаменитость после этого попала в больницу. Там она лежала под капельницами. Но в зале суда ей все-таки пришлось предстать.

Тарасова попалась с наркотиками

Тарасова просила суд проявить к ней снисхождение. И причина в том, что Аглая одна из всей семьи заботиться о престарелых родственниках. Актриса взяла на иждивении бабушку и дедушку. Она оплачивает им коммунальные платежи, покупает продукты и медикаменты, а также оплачивает сиделку. Продюсер Леонид Дзюник недоумевает: почему именно Аглая взяла на себя все заботы и где ее родители?

Теперь знаменитость сидит дома, покидать квартиру она может только в определенные часы. С 12 ночи и до 6 утра Аглая должна быть дома. Также ей запретили пользоваться мобильной связью. В ближайшее время у Тарасовой должны были стартовать съемки сразу в трех проектах.

Заработки Тарасовой

Карьера Аглаи до инцидента с наркотиками шла в гору. За один съемочный день она зарабатывала около 300 тысяч рублей, а гонорары за проекты достигали до 20 миллионов рублей, пишет kp.ru.

Теперь все может поменяться. Общественность уверена, что многие режиссеры могут отказаться работать с Тарасовой. Продюсер Сергей Дворцов и вовсе уверен, что гонорары звезды упадут в два раза.

"Это 100-150 тысяч рублей в сутки. Я очень сомневаюсь, что многие захотят с ней в ближайшее время сотрудничать", - приводит Absatz слова Дворцова.

Где живут родители Тарасовой

Аглая выросла в обеспеченной семье. Но почему-то родители актрисы не берут на себя заботу о престарелых родственниках. За бабушкой и дедушкой ухаживает только Тарасова, которая осталась жить в Москве. До этого актриса купила себе квартиру в ипотеку за 125 млн рублей. Элитное жилье находится на Малой Никиткой, в шаговой доступности Патриаршие пруды.

А мама актрисы Ксения Раппопорт давно живет в Италии. Тогда как отец Аглаи — бизнесмен, поселился на Тибете. Каждый из них живет своей жизнь.