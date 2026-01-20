Новый удар по Долиной: после выселения из квартиры певице грозят миллионные траты

Как только разрешился один скандал с недвижимостью, на горизонте появился другой, не менее дорогостоящий. На этот раз речь идет о загородном участке и незаконном пруде, который певице теперь придется за свой счет убирать.

От пруда — к котловану: что не так с водоемом?

По информации Telegram-канала Shot , у Ларисы Долиной на участке есть самодельный пруд, обустроенный с нарушениями. Теперь ей предписано его ликвидировать, то есть вернуть земле первоначальный вид. Процесс это небыстрый и технически сложный.

Эксперты объясняют, что просто слить воду — мало. Весь процесс рекультивации займет около двух месяцев и будет состоять из нескольких этапов:

Сначала из пруда нужно будет аккуратно выловить и переселить всех рыб и других обитателей. Затем специальной техникой (илососом) откачать всю воду.

После этого предстоит самая трудоемкая часть: утилизировать скопившийся на дне ил, убрать пленку или другую гидроизоляцию. Образовавшийся котлован нужно будет засыпать слоями щебня, глины и плодородной земли.

Финальный штрих — высадить на этом месте траву, кусты или деревья, чтобы восстановить ландшафт.

Цена вопроса: счет на десятки миллионов

Главный вопрос — во сколько обойдется такая масштабная операция. По предварительной оценке ландшафтного дизайнера, если глубина пруда не больше двух метров, то общая стоимость работ может составить около 50 миллионов рублей. Цена может вырасти, если окажется, что слой ила на дне очень толстый или если потребуется особо сложная техника.

Для Долиной это значит новые серьезные финансовые траты на фоне уже не самой простой ситуации.

Скандал с квартирой только что закрыт

Эта история с прудом стала как бы продолжением длительной имущественной эпопеи певицы. Напомним, что буквально в понедельник завершился громкий судебный спор из-за ее московской квартиры в Хамовниках.

После решения Верховного суда судебные приставы исполнили постановление и передали жилье покупательнице, Полине Лурье. Сама Долина в момент выселения находилась за границей, в Абу-Даби. По некоторым данным, когда до нее дошла новость, она сохраняла спокойствие. Тем не менее, это было серьезное и публичное поражение, которое теперь, судя по всему, аукнется новыми хлопотами и расходами на другом фронте.