Где сейчас живет Екатерина Шаврина?

Судьба часто проверяет сильных духом людей, ставя перед ними непростые испытания. Именно такой оказалась доля Екатерины Шавриной, признанной народной певицы, чей голос пленял сердца миллионов слушателей. Жизнь одарила Екатерину множеством радостей, но вместе с тем и болью утраты. На днях стало известно о смерти ее сына Григория Шаврина.

После этого певица перестала выходить на связь. Коллеги и друзья артистки переживают за нее, опасаясь за здоровье 82-летней Екатерины Шавриной. Другие задаются вопросом: где сейчас живет знаменитость.

Еще в 2020 году она переболела коронавирусом, но сумела восстановиться. Как пишет ТВ Mail , сейчас Екатерина Шаврина проживает в Троицке, где занимается хозяйством. Лишь изредка она соглашалась на съемки. Все свободное время певица посвящает внукам и своим питомцам. Также знаменитость часто бывала на Кипре, где у нее есть своя недвижимость, сообщает eg.ru .

Диктор Владимир Березин, который близко общался с певицей, призвал общественность оставить ее в покое. Он уточнил, что в забвении артистка переживает свою боль по умершему сыну. Березин также уточнил, что Екатерина всегда уходит из публичного поля, используя тактику тотальной тишины. Особенно в тяжелые для себя дни.

«Это ее тактика. Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было то же самое. Я ей звонил, думал, скажу: Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать. Но она не сняла трубку», - подметил Владимир Березин.

Еще в 2014 году народная артистка России Екатерина Шаврина попала в смертельное ДТП в Новой Москве. В результате лобового столкновения погибла младшая сестра певицы, 62-летняя Татьяна Мудрецова. Еще три человека, включая саму артистку, получили тяжелейшие травмы. Об этой трагедии артистка предпочитает не вспоминать. Особенно в интервью.