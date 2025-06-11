Где сейчас сын Круга?

Сейчас сын Михаила Круга Александр находится в Таиланде. Молодой человек отдыхает на Пхукете со своей избранницей Ульяной. Накануне он сделал ей предложение. Скоро свадьба.

А чем же занимается наследник известного шансонье? Александр Круг пошел по стопам покойного отца. Вместе с мамой, певицей Ириной Круг, он выступает на сцене. Мать и сын много гастролируют.

О вокальном таланте Александра Круга стало известно благодаря каналу ТНТ. Сын Михаила Круга принимал участие в проекте 'Новая Фабрика звезд'.

Круг-младший пробует писать музыку. За плечами у Александра Круга обучение в кадетском корпусе. Окончив его, молодой человек поступил в театральное училище имени Щукина.

Наладилась и личная жизнь Александра. Свою возлюбленную он встретил на программе Первого канала 'Давай поженимся!'. Невесту наследнику Михаила Круга подобрали Роза Сябитова и Лариса Гузеева.