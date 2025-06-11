Кого выбрал сын Круга на 'Давай поженимся'?

Сын Михаила Круга Александр некоторое время назад принимал участие в программе Первого канала 'Давай поженимся!'. На передаче он встретил любовь всей своей жизни. Девушка по имени Ульяна стала его судьбой.

Александр Круг отчаялся найти возлюбленную. За помощью он обратился к телеведущим Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой. Они подобрали ему трех невест. В их числе была и Ульяна Сытинова.

Девушка в эфире Первого канала рассказывала, что ранее состояла в отношениях. Но молодой человек плохо к ней относился. Он хотел жить за ее счет.

Увидев Ульяну, Александр Круг понял, что ему нужна только она. У пары сразу завязались теплые отношения.

Сейчас Александр и Ульяна отдыхают в Таиланде. На Пхукете он сделал ей предложение руки и сердца.