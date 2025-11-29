Где сейчас певец Витас — готов петь в России на Новый год за 3,5 млн рублей и быть "аниматором"

Выступления певца Витаса (он же Виталий Грачев, - Прим. Ред.) перед новогодними корпоративами заметно подешевели в России.

Сколько зарабатывает Витас

В последнее время артист не так часто появляется на публике. Но как отказалось, он никуда не пропал, просто сконцентрировался на своем творчестве и концертной деятельности. Похоже, что спрос на музыканта в России на частных мероприятиях не так велик как за границей. Тот даже согласен сделать русским "скидку" на свой концерт.

Как пишет Telegram-канал Mash, выступления Витаса перед новогодними корпоративами подешевели на 1,8 млн рублей. Если раньше ценник на мероприятия с участия певца доходили до 5,3 млн рублей, то теперь он просит всего 3,5 млн рублей.

Также артист готов добавить функцию аниматора. То есть веселить народ и своих потенциальных клиентов, переодевшись в Деда Мороза. Среди хитов Витаса и зимний трек "Расскажи, Снегурочка, где была?". Певец также может водить с гостями хоровод и раздать подарки детям на празднике.

Где на Новый год будет выступать Витас

Помимо России, певец также собирается петь на новогодних праздниках и в Китае. За границей, где Витас особенно популярен, ценник на его концерты баснословный — порядка 8 млн рублей. Что значительно выше того прайса, на который может рассчитывать артист на родине. Здесь ему предлагают всего 3,5 млн рублей.

В качестве особых услуг Витас просит трансфер из аэропорта до места проведения концерта на минивэне. У певца должна быть своя гримерка с зеркалом, хорошим освещением, вешалками для костюмов. Из еды: молоко, сливки, бутерброды, фрукты, шоколад, горячие блюда и салаты, вода с газом и без, чай, кофе, сахар.

Кроме того, за дополнительные 500 тысяч рублей Витас готов спеть свой хит "Тибетское плато" на китайском языке.

Ранее мы также писали, что певец накопил внушительные долги по коммунальным платежам. Из-за частых гастролей Витас не успевает следить за своими счетами.

А как вы считаете, почему гонорар на новогодние корпоративы Витаса в России и Китае так отличаются? Пишите в комментариях.