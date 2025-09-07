Что сейчас происходит с Витасом: долги по коммунальным платежам, редкие концерты и вектор на Китай

Певец Витас снова привлек к себе внимания публики. Артист довольно редко появляется на светских мероприятиях. Увидеть его можно разве что на концертах. Однако не так часто, как того хотелось бы поклонникам музыканта в России.

Выступление Витаса в Китае

В декабре прошлого года артист дал первый комментарий о своем "странном поведении" на одном из редких выступлений. Тогда в Сеть попали кадры с концерта Витаса в Китае. Поклонники заметили, что певец странно двигался, а его пение часто прерывалось. Будто артисту не хватало воздуха. Тут же появились слухи о том, что Витас мог находится под воздействием алкоголя.

Артист заверил, что слухи распространяют разве что завистники и сплетники, но он не держит на них обиду. "Это не случайность или момент, а неизменная грань моей артистической души. Такова судьба тех, кто выделяется", - так объяснил Витас свое странное поведение на концерте в Китае.

А продюсер артиста Сергей Пудовкин и вовсе заявил, что Витас всегда создает особую атмосферу на своих концертах в Китае. За это его и любит местная публика. Для них он не просто кумир, а выдающийся исполнитель с особым творческим потенциалом.

Нашлись долги по коммуналке

Также стало известно, что федеральная служба судебных приставов пыталась взыскать с артиста задолженность по коммунальным платежам. Однако ведомство так и не смогло выйти на след Витаса. Он буквально исчез со всех радаров. Где сейчас находится артист, не известно. Об этом знает разве что его окружение.

Информацию о долгах певца по коммунальным услугам опубликовали судьи Одинцовского судебного района Подмосковья. Как выяснилось, Витас не оплатил долг по "коммуналке", также у него есть пени. Общая сумму задолженности не велика, всего 52 тысячи рублей. Но по какой-то причине артист до сих пор не погасил этот долг, пишет kp.ru.

В настоящее время федеральная служба судебных приставов так не смогла установить местонахождение Витаса и его имущества, а также получить сведения о его средствах.