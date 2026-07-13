Где и когда пройдет прощание со звездой фильма «Бумбараш» Юрием Смирновым

Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым, актером труппы Театра на Таганке, состоится 16 июля.

Где похоронят Юрия Смирнова

В пресс-службе театра агентству ТАСС сообщили, что церемония начнется в 11:00 на Основной сцене.

После этого, в 13:00 по московскому времени, пройдет погребение на Троекуровском кладбище.

Чем запомнился Юрий Смирнов

Как ранее стало известно, артист ушел из жизни 11 июля в возрасте 87 лет. Для коллег его кончина стала неожиданностью: Смирнов продолжал играть в спектаклях до последнего, и на август был запланирован показ постановки с его участием. По информации родных, наиболее вероятной причиной смерти назван инсульт.

Напомним, Юрий Смирнов практически стоял у истоков театра на Таганке вместе с Юрием Любимовым. А среди самых известных киноработ с его участием – роли в фильмах «Бумбараш», «Вечный зов», «На углу у Патриарших», «Ефросинья».