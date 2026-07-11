Ушел из жизни звезда фильмов «Бумбараш» и «Вечный зов» Юрий Смирнов

Ушел из жизни народный артист России и заслуженный артист РСФСР Юрий Смирнов, актер Театра на Таганке. Юрию Николаевичу было 87 лет. Об этом печальном событии сообщили в Телеграм-канале коллектива.

Каким запомнили Юрия Смирнова в театре на Таганке

В сообщении отметили, что театре высоко оценили работу Смирнова в таких постановках, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир».

Юрий Смирнов был в труппе Театра на Таганке с самого его основания, стоял у истоков и вместе с Юрием Любимовым помогал создавать новый художественный стиль, подчеркнули в посте Таганки.

Также там отметили, что актер продолжал выходить на сцену практически до последнего дня. Финальной работой артиста стал спектакль «Земляничная поляна», где он сыграл профессора Исака Борга.

В театре принесли соболезнования родным Смирнова, назвав его кончину «непоправимой потерей».

Собеседник из театра признался ТАСС, что смерть артиста стала неожиданностью.

«Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома. В августе должен был быть показан спектакль, в котором он задействован», — сообщил он.

Директор театра Ирина Апексимова сказала, что церемония прощания пройдет на сцене Театра на Таганке. Дата и время будут объявлены позднее.

Юрий Смирнов в кино

Юрий Смирнов был широко известен и как киноактер. Самые знаменитые фильмы с его участием – это «Бумбараш» и «Вечный зов».

Заключительная работа с участием Смирнова – сериал «Торгсин» - вышла на экраны в 2017 годы.

Также в последние годы он снимался в таких фильмах и сериалах как «Срочно в номер», «Ефросинья», «На углу у Патриарших», «Две судьбы» и многих других проектах.