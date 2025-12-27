Где и когда похоронят актрису Веру Алентову

Стало известно, где и когда похоронят Веру Алентову. Последнее пристанище она найдет на Новодевичьем кладбище рядом со своим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым. Прощание с легендарной советской актрисой кино пройдет в понедельник, 29 декабря.

Как готовятся к похоронам Алентовой

Все обязательства взяла на себя семья ныне покойной артистки. У Алентовой осталась единственная дочь Юлия Меньшова и двое взрослых внуков — Андрей и Таисия Гордины. Именно они поддерживают звездную маму, которая столкнулась с такой серьезной потерей.

К траурной церемонии прощания с Верой Алентовой начали готовиться заранее: за три дня до даты похорон сотрудники кладбища расчищают дорожки от снега, также готовят участок под захоронение и приводят необходимые ритуальные процедуры. Сотрудники кладбища сообщили, что могилу будут копать только в день похорон. Тогда место захоронения обложат хвоей и установят навес от снегопада.

Говорят, что на похоронах ожидается большой наплыв людей: это и поклонники, и родственники, и коллеги покойной актрисы. Поэтому работники кладбища собираются временно переместить скамейку рядом с памятником Меньшову, чтобы было больше места.

Где пройдет прощание с Алентовой

Гражданская панихида состоится в Театре имени Пушкина. Именно здесь служила Вера Алентова. С этим место связана почти вся ее сценическая жизнь. В театре актриса служила около 60 лет. И сыграла свои первые, а также поздние спектакли.

Напомним, что жена Владимира Меньшова умерла 25 декабря. Ей было 83 года. Актрисе стало плохо на прощании с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. С ним она приехала проститься в Театр имени Маяковского. На видео показали, как Вера Валентиновна бодро поднимается по лестнице театра с букетом цветов. А спустя какое-то время ее уже без сознания выносят на носилках.

Бригада скорой помощи доставила Алентову в больницу уже в состоянии клинической смерти. Врачи почти час боролись за ее жизнь, но сделать им ничего не удалось. Причиной смерти стала тромбоэмболия.