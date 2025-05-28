Где дочь Волочковой провела свадебное путешествие?

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова подробно рассказала о том, как прошел медовый месяц ее дочки Ариадны после венчания.

По словам артистки, у Ариши действительно было свадебное путешествие. Она вместе с мужем Никитой приехала погостить в дом своей мамы.

"Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию. Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом. Этот очаг я создавала для нее. Это ее комната, ее дом, это то, что мне не придется делить после моего ухода из жизни. Это все будет принадлежать ей, ведь она моя единственная дочь", - приводит mk.ru слова Анастасии.

По слова Волочковой, для нее совсем не важно, кем являются родители ее новоиспеченного зятя. Главное для балерины, что ее дочка счастлива. Анастасия видит, что Ариша действительно любит Никиту. Волочкова призналась, что во всем доверяет этому молодому человеку.

У Никиты серьезное образование. Он окончил школу с углубленным изучением немецкого языка. Затем учился в Германии и занимался репетиторством.

В апреле дочка балерины обвенчалась со своим возлюбленным в Санкт-Петербурге. Затем молодые отпраздновали это событие на банкете. Организацией торжества занималась Волочкова.

Анастасия уже не раз критически высказывалась об Елене Николаевой. Балерина не понимает, почему нынешняя жена Игоря Вдовина комментирует свадьбу ее дочки. Елена же заявляла, что Ариадне не нужна была такая помпезная вечеринка.

А на днях мачеха Ариадны телеведущая Елена Николаева заявила, что ее падчерица пока еще официально не вступила в брак. Настоящая свадьба будет только в августе. Дочь Волочковой планирует летом расписаться с Никитой Григоряном в ЗАГСе.