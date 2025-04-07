Галустян публично унизил Гуфа на шоу «Сокровища императора»: «Плохой танцор, зато отец хороший»

Гуф, он же Алексей Долматов, оказался в центре скандала из-за высказываний шоумена Михаила Галустяна в проекте «Сокровища императора» на ТНТ. Так, рэпер обиделся на слова звезды КВН, дав пищу для пересудов. В первом же эпизоде шоу Алексей заявил, что конкурс с танцами дался ему нелегко. Галустян, который выступает на проекте в качестве ведущего, не смог сделаться от колкости, можно сказать публично унизив Гуфа.
«Плохой танцор, зато отец хороший», - сказал Михаил, сильно расстроив Долматова.
Ведь всем известно, как непросто складываются отношения Гуфа с экс-женой и ребенком. В ответ рэпер заявил: «Отец — вообще лучший!». Но позже рэпер выдал свою правду, намекнув, что слова Галустяна его сильно обидели.
«Потому что многие знают, что отец я не очень хороший. Я обиделся на него. Мне хотелось очень жестко ему ответить, но я не стал это делать из соображений этики и такта», - сказал Гуф.
Михаил Галустян и Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Напомним, что у Гуфа есть сын Сами от бывшей жены Айзы. Мальчику исполнится 15 лет. Также у рэпера подрастает дочка Тина от экс-возлюбленной Юлии. Музыкант признается, что не считает себя идеальным отцом и понимает, что об этом знают все его поклонники.