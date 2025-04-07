Галустян публично унизил Гуфа на шоу «Сокровища императора»: «Плохой танцор, зато отец хороший»

Гуф, он же Алексей Долматов, оказался в центре скандала из-за высказываний шоумена Михаила Галустяна в проекте «Сокровища императора» на ТНТ. Так, рэпер обиделся на слова звезды КВН, дав пищу для пересудов. В первом же эпизоде шоу Алексей заявил, что конкурс с танцами дался ему нелегко. Галустян, который выступает на проекте в качестве ведущего, не смог сделаться от колкости, можно сказать публично унизив Гуфа.

«Плохой танцор, зато отец хороший», - сказал Михаил, сильно расстроив Долматова.

Ведь всем известно, как непросто складываются отношения Гуфа с экс-женой и ребенком. В ответ рэпер заявил: «Отец — вообще лучший!». Но позже рэпер выдал свою правду, намекнув, что слова Галустяна его сильно обидели.