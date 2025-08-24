Как Федор Бондарчук снимает "Буратино" - что происходит на площадке

Ящик Пандоры, который распахнул для продюсеров оглушительный успех "Чебурашки" 6+ (6,7 млрд рублей в прокате), до сих пор варит и варит. Вот и Федор Бондарчук готовит суперпремьеру к Новому году - экранизацию "Буратино", где сыграет Карабаса-Барабаса. Снимает фильм Игорь Волошин (ставил "Волшебника Изумрудного города" 12+), а "Телепрограмма" внимательно разглядывает кадры со съемочной площадки - и предлагает читателю присоединиться.
Начнем с Карабаса-Барабаса. Его образ, конечно, отдельное творение художников. В костюме читаются отголоски и голливудских сказок, и скандинавской мифологии, и советского наследия. В полный рост скуф Барабас напоминает перекачанного гнома с завитыми усами и рыжей бородой в пол. Нет, 58-летнему Федору Сергеевичу не пришлось набирать мышечную массу, как для "9 роты" 18+, - руки-базуки накладные, что даже слегка утрированно. Правда, в таком виде - особенно с редкими приклеенными волосами на лбу - злой директор кукольного театра смотрится скорее жалко, чем устрашающе.
Буратино нарисован. Но оживит доброго чурбана юная зведочка российских фильмов и сериалов Вита Корниенко - именно с нее при помощи высоких технологий "снимают" слепок тела, лица, жестикуляции. Как было с Чебурашкой и Ольгой Кузьминой.
Ну какой уважающий себя режиссер снимает сегодня кино без звезд "Слова пацана" 18+ и Марка Эйдельштейна? Да, в "Буратино" появятся и Лев Зулькарнаев, и Рузиль Минекаев: первый в образе пиявочника Дуремара с оттопыренными ушами носит узкое и длинное пальто, черная фактура которого местами перекрыта зеленым, будто мхом и ряской из болота.
Второй - в роли Пьеро больше напоминает или юного Джокера, или страшного клоуна Пеннивайза, или героя сериала "Король и Шут" 18+. В общем, безумный панк.
Звезда церемоний "Оскара" Марк Эйдельштейн, по задумке режиссера и сценаристов, исполняет рок-версию Артемона - собаки, фанатеющей почему-то от Pink Floyd и носящей при этом на голове каракулевый "пирожок", как из советского мультика "Как старик корову продавал". Видимо, как часть шерсти.
Визуальный облик новых лисы Алисы и кота Базилио продиктованы, очевидно, эстетикой французского кино начала XX века. На поясе плутовки висят шатлен с игральными картами, бутылочками и увеличительное стекло. А вот кот не такой уж и облезлый: элегантность образу придают плащ с мышами и огромный капюшон, который набрасывается на цилиндр и помогает спрятаться. Для Базилио было сшито около 20 вариантов усов, прежде чем художники по гриму нашли идеально кошачьи по характеру. Виктория Исакова и Александр Петров отлично «спелись» и уже представляли блестящий дуэт в другом ремейке - "Сто лет тому вперед" 12+.
Мальвина обеспечивает связь поколений сразу несколькими нитями. Во-первых, за образ отвечает Анастасия Талызина - внучка недавно почившей Валентины Талызиной, звезды советского кино. Во-вторых, цвет волос, конечно, соответствует тому самому оттенку из фильма 1975 года. Колористы долго химичили в поисках нужной гаммы, пока не нашли спокойный лиричный цвет, в дополнение к которому пошли линзы. А еще корсет Мальвины украшен осколками разбитых фарфоровых итальянских чашек, хрусталем от люстр и стеклянными цветами. На шее принцесса печального образа носит «ожерелье из собственных слез».
Образ Пьеро достался Степану Белозерову ("Лед 3" 6+) - для него подобрали мертвецки белоснежные одежды, а воротник художники по костюмам изготовили из старинного народного бретонского воротника, который нашли именно в Бретани (Франция).
Фильм "Буратино" выйдет в прокат 1 января 2026 года.
