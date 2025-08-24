Как Федор Бондарчук снимает "Буратино" - что происходит на площадке

Визуальный облик новых лисы Алисы и кота Базилио продиктованы, очевидно, эстетикой французского кино начала XX века. На поясе плутовки висят шатлен с игральными картами, бутылочками и увеличительное стекло. А вот кот не такой уж и облезлый: элегантность образу придают плащ с мышами и огромный капюшон, который набрасывается на цилиндр и помогает спрятаться. Для Базилио было сшито около 20 вариантов усов, прежде чем художники по гриму нашли идеально кошачьи по характеру. Виктория Исакова и Александр Петров отлично «спелись» и уже представляли блестящий дуэт в другом ремейке - "Сто лет тому вперед" 12+.