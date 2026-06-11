Филипп Киркоров признался в ринопластике: «Нос – каляка-маляка»

Подозрения публики относительно пластики носа Филиппа Киркорова, наконец, подтвердились.

Филипп Киркоров о своем носе: «Какая красотка неземная!»

На премии канала МУЗ-ТВ артист признался, что сделал ринопластику, но остался неудовлетворен результатом.

Конкретного врача называть не стал, лишь иронично заметив: «Я постоянно что-то делаю с собой, не устаю заниматься этим. Это в моем стиле, — посмеялся Киркоров во время премии. — Нос — каляка-маляка, что получилось, видишь, как… Какая красотка неземная!».

К каким еще процедурам прибегал Филипп Киркоров

Напомним, что несколькими годами ранее Киркоров уже прибегал к услугам пластических хирургов, сделав коррекцию фигуры у Тимура Хайдарова. Тогда он был полностью доволен результатом и демонстрировал спортивное тело, сочетая это с правильным питанием и активностью на сцене.

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