Киркорова рассердил вопрос о пластике носа: «То, что мне нужно услышать?»

Появление Филиппа Киркорова на премии канала МУЗ-ТВ «Движение» произвело фурор. Артист выглядел помолодевшим, стройным, с обновленным лицом и особенно — с новым, миниатюрным носом. В белом костюме он вышел из лимузина и прошелся по красной дорожке.

Филипп Киркоров стал похож на Майкла Джексона

Фанаты заметили, что его нос стал напоминать нос Майкла Джексона. Кто-то в соцсетях шутит, что это хорошая реклама фильма «Майкл», который уже вышел в кинотеатрах.

Ранее певец уже удивлял публику, сделав у Тимура Хайдарова атлетическое тело и пресс. Он объяснил это желанием быть красивым для поклонников и соответствовать сцене.

Как Филипп Киркоров прокомментировал пластику носа

В коридорах медиацентра премии канала Муз-ТВ журналисты задали Киркорову вопрос ребром. Но, похоже, застали его врасплох.

- Филипп Бедросович, говорят, вы сделали пластическую операцию, подкорректировали свой носик. Это правда?

- Ты действительно считаешь, что это то, что мне сейчас нужно услышать? – обратился Киркоров к корреспонденту Телеграм-канала «Звездач», задавшему этот вопрос.