Филипп Киркоров подарил 20-летней модели часы Rolex с бриллиантами

Валентина с благодарностью приняла презент, однако, кажется, сильнее всех эмоций испытал сам Киркоров. Во время совместной фотосессии певец не смог сдержать чувств — на его глазах появились слезы. Этот искренний порыв сделал сцену еще более трогательной и надолго запомнится гостям и зрителям, ведь кадры с праздника уже успели попасть в сеть.

Стоимость такого сюрприза впечатляет: ценник на Rolex с бриллиантами может варьироваться от 1,5 до 10 миллионов рублей. С таким жестом Филипп Киркоров всерьез претендует на звание самого щедрого холостяка отечественного шоу‑бизнеса — и, похоже, намерен удерживать эту планку.

Кстати, на вечеринке в честь дня рождения Валентины Филипп Киркоров прослезился и по поводу своей приближающейся старости. 59-летний поп-король признался, что ему тяжело думать о том, что его когда-нибудь будут вывозить на сцену в инвалидной коляске.

По материалам Super

А вы как расцениваете этот жест Киркорова в адрес юной красавицы? Поделитесь в комментариях.