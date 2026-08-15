Филипп Киркоров подарил 20-летней модели часы Rolex с бриллиантами

В мире российского шоу‑бизнеса даже обычный день рождения может превратиться в громкое светское событие — особенно если среди гостей числится сам поп‑король. Торжество по случаю 20‑летия «Мисс БРИКС 2026» Валентины Алексеевой запомнится не только праздничной атмосферой, но и по-настоящему королевским подарком. Филипп Киркоров преподнес имениннице часы Rolex с бриллиантами.
Филипп стал одним из самых заметных гостей вечера, а его жест оказался не просто знаком внимания, а эффектным перформансом. Упаковка от роскошного подарка была открыта лично артистом — и этот момент он обыграл с фирменной самоиронией, акцентировав внимание на своих обновленных зубах. Коробку с часами Киркоров открыл именно ими. Такой театральный штрих добавил моменту особого колорита.
«Мисс БРИКС 2026» Валентина Алексеева. Фото: соцсети
Валентина с благодарностью приняла презент, однако, кажется, сильнее всех эмоций испытал сам Киркоров. Во время совместной фотосессии певец не смог сдержать чувств — на его глазах появились слезы. Этот искренний порыв сделал сцену еще более трогательной и надолго запомнится гостям и зрителям, ведь кадры с праздника уже успели попасть в сеть.
Стоимость такого сюрприза впечатляет: ценник на Rolex с бриллиантами может варьироваться от 1,5 до 10 миллионов рублей. С таким жестом Филипп Киркоров всерьез претендует на звание самого щедрого холостяка отечественного шоу‑бизнеса — и, похоже, намерен удерживать эту планку.
Кстати, на вечеринке в честь дня рождения Валентины Филипп Киркоров прослезился и по поводу своей приближающейся старости. 59-летний поп-король признался, что ему тяжело думать о том, что его когда-нибудь будут вывозить на сцену в инвалидной коляске.
По материалам Super
А вы как расцениваете этот жест Киркорова в адрес юной красавицы? Поделитесь в комментариях.