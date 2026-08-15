«Меня на колясочке вывозят»: Киркоров расплакался, представив себя на пенсии

Филипп Киркоров, который привык удивлять зрителей эпатажными образами и мощными вокальными номерами, на этот раз поразил публику совсем другой эмоцией — искренними слезами. Артист, чье имя давно стало синонимом неугасающей сценической энергии, неожиданно приоткрыл уязвимую сторону своей натуры, заговорив о будущем и неизбежном вопросе, который рано или поздно встает перед каждым артистом: когда пора уходить со сцены?

Накануне вечером певец стал гостем вечеринки в честь дня рождения 20‑летней «Мисс БРИКС 2026» Валентины Алексеевой. Праздник был в духе звездных мероприятий — с дорогими сюрпризами и вниманием камер. Но главным моментом вечера стал не подарок и не эффектный выход, а откровенный диалог между именинницей и мэтром эстрады. Перед объективами Валентина задала Филиппу, которому сейчас 59 лет, простой, но пронзительный вопрос: когда он собирается уйти на пенсию. Ответ получился куда глубже, чем можно было ожидать.

Поп-король пустил слезу.

«Я расплакался. Я просто представил, как меня на колясочке вывозят [на сцену]», — признался Филипп Киркоров.

В этом коротком признании — целый спектр эмоций: ирония, тревога, легкая самоирония и настоящая человеческая уязвимость. Размышляя о старости и сцене, артист невольно сравнил себя с другой легендой мировой эстрады — певицей Шер. Певец вспомнил, что та в свои 80 лет не только продолжает выступать, но и успевает активно выстраивать личную жизнь. Пример Шер одновременно и вдохновляет, и задает высокую планку: где та грань, когда энергия артиста все еще зажигает зал, а когда — начинает вызывать у публики не восторг, а жалость?

По материалам Super

А вы как относитесь к артистам, которые работают до старости? Считаете, что уходить им нужно вовремя или пусть поют до самой смерти? Поделитесь в комментариях.