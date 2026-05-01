Филипп Киркоров о Максиме Галкине*: «Он предал свою страну»

Причиной спора стал отъезд Аллы Пугачевой из России и роль ее супруга — Максима Галкина, признанного в РФ иностранным агентом.

Телеведущая Лера Кудрявцева спросила у гостей студии: нужно ли было Примадонне покидать страну, где ее боготворили? Киркоров ответил предельно кратко и безоговорочно:

«Не нужно. Она всегда была за своего партнера, с кем она… Куда он — туда и она».

Соседов выдвинул свою версию:

«Из нашей страны — однозначно не нужно. Это большая ошибка. Но она поехала ради того, чтобы сохранить свои сбережения, свои финансы. У нее счета все были там».

Однако Киркоров резко прервал оппонента:

«Нет! Неправда! Нет, Сережа, она поехала вслед за своим мужем, который ее на это подвигнул».

Когда Соседов напомнил, что Пугачева — одна из богатейших женщин России, Киркоров парировал:

«Она заслужила это своей работой, потому что 30 лет из 50 она работала на государство, получая какие-то копейки, собирая стадионы, зарабатывая при этом 47 рублей 50 копеек. Но уехала она не за бабками, а уехала она вслед за своим мужем, который сделал такой выбор, предав свою страну!».

Соседов попытался возразить: мол, у Галкина тоже «были большие бабки». На что Киркоров ответил с раздражением:

«Не знаю, я не считаю чужие бабки, Сережа!».

В завершение спора Киркоров объяснил мотивы бывшей супруги с чисто человеческой точки зрения.

«Когда женщина влюблена и любит кого-то — с милым рай и в шалаше. Она все бросит и пойдет за ним. Алла — тот самый человек. Если она любит кого-то — она за него встанет горой, будет до конца говорить, что он прав», — подытожил певец.

Ранее Киркоров признался, что они с Пугачевой не общаются уже семь лет, лишь изредка переписываются по праздникам. Он также заявил, что не винит Галкина* в разводе: брак и так был на грани распада, а юморист просто оказался рядом в тот момент.

Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.