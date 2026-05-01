Киркоров назвал женщину, в которую влюбился: «Подарил обручальное кольцо»

Ведущая Лера Кудрявцева спросила Киркорова, ищет ли он сейчас свою единственную. Артист пояснил, что планка, заданная в прошлом, остается очень высокой.

«У меня слишком высоко планка была поднята в свое время. Поэтому мы ищем волей-неволей либо не хуже, либо лучше. Но лучше пока не встретил, — рассказал певец. — Была на примете одна. Я просто был покорен ее талантом и красотой, и душевными качествами. Но, увы, она оказалась отдана другому».

В этот момент Киркоров многозначительно посмотрел на певицу Севиль, которая также присутствовала в студии. Когда Кудрявцева уточнила, о ком именно идет речь, артист ответил утвердительно.

«Да! Если бы я женился… только бы на Севиль. Это настолько мой человек», — заявил Киркоров.

Сама Севиль подтвердила слова певца. Она рассказала, что Киркоров дарил ей кольцо и желтые тюльпаны. Сам артист уточнил, что это было обручальное кольцо.

«Я подарил обручальное кольцо, да», — сказал Киркоров.

Он добавил, что на тот момент не знал о существовании мужа у Севиль, поэтому ухаживал за ней совершенно искренне.

«Она мне очень нравилась», — подытожил певец.

Филипп Киркоров был женат один раз — на певице Алле Пугачевой. Брак был заключен в 1994 году и официально расторгнут в 2005-м. Позже Примадонна в одном из интервью назвала этот союз «фиктивным», заявив, что согласилась на замужество, чтобы помочь молодому исполнителю встать на ноги.

Киркоров на эти слова не обижается. В ответ на вопрос Кудрявцевой в той же программе он сказал: