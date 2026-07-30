Евгений Тепляков устроил скандал на факультете психологии МГУ

Мужчина хотел подать документы 14-летней дочери Алисы не на первый курс, как раньше, а сразу в магистратуру. Заодно он пытался пристроить и своего 12-летнего сына Хеймдаля.

Напомним, что в 2022 году Алиса уже поступала на психологию, но не смогла закончить даже первый курс — программа оказалась слишком сложной для девочки.

Заместитель декана факультета Артем Ковалев рассказал, что Тепляков вел себя агрессивно: угрожал сотрудникам и оскорблял их.

Из-за этого Ковалев даже написал заявление в полицию. Алиса, в свою очередь, тоже подала встречное заявление. Тепляков пытался добиться бланка и для сына, но сотрудники ему отказали.

Очевидцы рассказали, что Тепляков пытался прорваться в кабинет приемной комиссии. Сотрудники обращали его внимание на то, что в коридоре без присмотра остались его несовершеннолетние дети, но отец никак не отреагировал на это замечание.

Это не первый скандал с участием Евгения Теплякова. Он известен своей жесткой системой воспитания, благодаря которой его дети учатся в престижных вузах с ранних лет.

Однако методы отца вызывают много споров. Алиса в свои 14 лет оказалась не готова к университетской нагрузке и бросила учебу. Психологи и педагоги не раз выражали беспокойство по поводу того, как Тепляков обращается с детьми и какое давление оказывает на них.

В прошлом мужчина уже становился героем громких историй, связанных с конфликтами в школах и университетах.