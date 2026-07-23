Знаменитая семья Тепляковых ждет десятого ребенка

В знаменитой семье Тепляковых снова ожидается пополнение. Евгений и Наталья ждут десятого ребенка.

Чем знаменита семья Тепляковых

Московская семья Тепляковых получила всероссийскую известность (а то и известность СНГ) благодаря старшей дочери Алисе. В возрасте 8 лет девочка сдала ЕГЭ и завершила обучение в школе. А год спустя, в 9 лет, поступила в Московский государственный университет.

Однако учеба в этом вузе не сложилась, и Алиса перевелась в другое высшее учебное заведение. В 13 лет она успешно окончила Российский государственный гуманитарный университет и получила диплом педагога-психолога.

Публика с не меньшим интересом следила за жизнью многодетной семьи Тепляковых, где каждый ребенок считается вундеркиндом. Родители Евгений и Наталья воспитывают своих отпрысков по авторской педагогической методике и уверены, что в мире должно быть как можно больше таких одаренных детей.

Летом 2024 года у супругов появился девятый ребенок — сын, которого назвали Альрик Финист Ольрион. Не так давно Евгений Тепляков опубликовал в социальных сетях новость о скором пополнении: его жена беременна и ожидает десятого ребенка.

«У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается», - сообщил Евгений на своем YouTube-канале.

Свободная жизнь Натальи Тепляковой

Ранее в интервью журналистам Наталья Теплякова рассказывала о том, что в прошлом у нее были совершенно другие планы на жизнь. У молодой женщины развивалась успешная карьера в банке.

Родилась первая дочь Алиса, Наталья планировала возвращаться к работе. Но затем родился и второй ребенок.

«Потом мы поняли, что дети — это счастье. Много детей — действительно здорово. Совсем другая семья, совсем другие отношения», - рассказывала Наталья Теплякова журналистам.

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