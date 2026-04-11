"Это вообще что?": Погребняк бурно отреагировала на увольнение Волковой из театра из-за возраста

Ситуация вокруг увольнения актрисы Екатерины Волковой из Театра Комедии вызвала широкий общественный резонанс. Многодетная мама и блогер Мария Погребняк резко осудила решение руководства театра, назвав его проявлением отсутствия такта и уважения.
Реакция Марии Погребняк: возмущение и осуждение
Многодетная мама и блогер Мария Погребняк бурно отреагировала на новость об увольнении Волковой. Бывшая участница шоу "Сокровища императора" встала на защиту звезды сериала "Воронины" и выразила крайнее недоумение решением руководства театра.
"Это вообще что? Актрису Екатерину Волкову (44 года) уволили из Театра комедии со словами "ты старая". Худрук — в лицо. Ей сказали, что она не подходит на роли 18‑летних", — поразилась Погребняк.
Блогер пристыдила бывшего начальника актрисы, охарактеризовав его действия как хамство и пошлость. В своем Telegram‑канале она развернуто высказалась о ситуации.
"Девочки, я в шоке. Называть женщину старой в 44 года — это дикость и пошлость. Если ты руководитель в культуре, но не имеешь элементарного такта — увольнять надо тебя. А пенсионный возраст, между прочим, 60 лет. Но даже в 60‑т такое говорить — стыд. Вот вам и "культура". Хамство и обесценивание под видом профнепригодности", — высказалась Мария Погребняк.
Екатерина Волкова. Фото: соцсети
Увольнение из‑за возраста: что случилось с Екатериной Волковой
Ранее звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила, что ее уволили из Театра Комедии, которому она отдала десять лет. Первой причиной стало нежелание Екатерины Волковой работать в проектах, которые ей не нравятся, а второй – возраст.
Худрук якобы заявил 44-летней артистке, что она "старая", чтобы играть Сюзанну в "Женитьбе Фигаро" и Элизу в "Пигмалионе". Волкова рассказала о ситуации в личном блоге.
А вы согласны с мнением Марии Погребняк? Поделитесь в комментариях.