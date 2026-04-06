"Это счастье": Дмитрий Тарасов поздравил сестру Ольги Бузовой с беременностью

Анна Бузова, которой 37 лет, на днях объявила, что ждет первенца от бизнесмена Константина Штрыкина.

Дмитрий написал в соцсетях коротко, но емко. Он назвал новость "счастьем" и подчеркнул, что поздравляет не только от себя, но и от всей своей семьи.

"Поздравляю от всей нашей семьи. Это счастье", — написал Тарасов.

Поклонники сразу заметили, что бывший зять Бузовой не держит зла на родственников экс-супруги. Несмотря на громкий развод и взаимные обиды, он продолжает поддерживать теплые отношения с ее сестрой. По крайней мере, публично.

Напомним, Анна Бузова объявила о беременности на днях. Она опубликовала видео, на котором заметен округлившийся живот. "1+1=3. Вот такие у нас новости, и мы очень счастливы", — написала она.

Ребенок станет первым для Анны и ее гражданского мужа Константина Штрыкина. Пара вместе 18 лет, но официально брак не зарегистрирован. Ольга Бузова, узнав, что станет тетей, пришла в восторг и написала сестре трогательное поздравление.