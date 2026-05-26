«Это было удивительно»: Глеб Калюжный рассказал, чем его кормили в армии

После завершения срочной службы в Вооруженных Силах РФ актер Глеб Калюжный вернулся к гражданской жизни — и сразу поделился с публикой своими впечатлениями. Молодой артист, известный по ряду популярных кинопроектов, рассказал, как прошла его служба. В частности, он развеял слухи об уклонении от призыва и откровенно высказался о питании в армии.

Многие привыкли считать, что армейское питание сводится к скудному рациону из «щей да каши». Однако Калюжный опроверг этот стереотип, отметив, что условия питания на службе оказались для него неожиданными в хорошем смысле.

По словам актера, питание в части напоминало буфет: солдатам предлагали выбор из нескольких первых и вторых блюд. Он подчеркнул, что рацион был вполне привычным и не отличался от того, к чему он привык на съемочных площадках. В меню регулярно встречались гречка, перловка, вареная курица и свежие салаты из помидоров и огурцов. Глеб добавил, что такая еда ему пришлась по вкусу — он остался вполне доволен организацией питания.

«Это было удивительно, да. В современной армии уже нет такого: «щи да каша — пища наша». Все очень современно», — рассказал Глеб Калюжный KP.RU.

Кроме того, актер прокомментировал слухи, которые ранее появлялись в СМИ. В прессе писали, будто он уклонялся от службы и якобы был доставлен в военкомат чуть ли не под конвоем. Глеб решительно опроверг эти сообщения, назвав их дезинформацией и примером работы «желтой прессы».

Он рассказал, что сразу отправился в военкомат, как только получил электронную повестку. О том, что его почему‑то записали в «уклонисты», он узнал уже там. При этом Калюжный подчеркнул: он никогда не планировал избегать призыва и считает прохождение армейской службы важным и обязательным этапом в жизни каждого мужчины.

Возвращение Глеба Калюжного из армии вызвало живой интерес у поклонников и СМИ — не в последнюю очередь потому, что молодые знаменитости редко открыто и подробно делятся опытом службы. Его откровенные комментарии помогли развеять ряд распространенных мифов и показали, как меняется облик современной российской армии, в том числе в вопросах быта и питания.

Напомним, ровно год назад Калюжный эпатировал публику, приехав на сборный пункт в военкомат за рулем своего «гелика».