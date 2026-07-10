«Эти сказки про искусственный ажиотаж»: Поплавская возмущена отсутствием бензина

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская выступила с жесткой критикой в адрес тех, кто, по ее мнению, затянул с признанием и решением проблемы дефицита бензина. Артистка убеждена: своевременная реакция могла бы предотвратить усугубление ситуации, а попытки сгладить остроту вопроса лишь тратят ресурсы и подрывают доверие людей.

Яна Поплавская искренне недоумевает, почему ответственные лица не стали оперативно признавать наличие проблемы и сразу приступать к ее устранению. По словам актрисы, вместо реальных действий в информационном пространстве развернулась кампания по отрицанию кризиса — в духе лозунга «все в порядке, бензин есть». Она считает ошибочной тактику, при которой дефицит пытаются представить как искусственно созданный ажиотаж.

Особую критику со стороны Поплавской вызывает масштабное использование интернет‑ресурсов для формирования «правильной» картины происходящего. Актриса задалась вопросом, сколько же бюджетных средств ушло на работу структур, которые в сети убеждают пользователей, что поводов для беспокойства нет и надо просто «неделю потерпеть».

Поплавская упрекнула и крупные телеканалы в том, что они долгое время избегали темы топливного дефицита, словно испытывая неловкость перед необходимостью поднимать острый вопрос. Ключевое требование Поплавской — своевременность мер. Она убеждена, что еще месяц назад следовало объявить режим аврала и принять чрезвычайные меры, способные стабилизировать ситуацию.

«Ну почему, почему нельзя сразу признать проблему и начать ее решать? Зачем запускать антикриз „всевыврете,бензинесть“. Зачем эти сказки про искусственный ажиотаж. Сколько денег уже спущено на фабрики троллей, которые в интернете врут об отсутствии проблемы и убеждают всех, что надо „неделю потерпеть“. А федеральные каналы стыдливо молчали о дефиците. Какая мотивация у всего этого? Месяц назад надо было объявлять аврал и вводить чрезвычайные меры», — заявила Яна Поплавская в личном блоге.

Высказывание актрисы вызвало широкий резонанс в соцсетях: часть пользователей поддержала ее позицию, согласившись, что прозрачность и оперативность в кризисных ситуациях критически важны; другие сочли тон заявления излишне эмоциональным. Тем не менее дискуссия вокруг топливного вопроса вновь вышла на первый план — и слова Поплавской стали одним из самых заметных голосов в этом обсуждении.

Напомним, на днях о кризисе высказалась известная журналистка Маргарита Симоньян. Она призвала граждан спокойно отнестись к ситуации с дефицитом бензина и напомнила, что мы видели и не такие трудности.

Ранее вице-премьер России Александр Новак озвучил меры, которые принимает правительство для стабилизации ситуации с обеспечением топлива. Он также сообщил, что власти приняли решение обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.

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