Тема перебоев с топливом в России продолжает вызывать широкий общественный резонанс. В числе тех, кто высказался о непростой ситуации, — Маргарита Симоньян. В разговоре с Владимиром Соловьевым журналистка не стала сглаживать углы, но при этом сделала упор не на панику, а на стойкость и историческую память. По ее мнению, нынешние трудности меркнут на фоне испытаний, через которые страна уже проходила.

Маргарита Симоньян прокомментировала сложную обстановку с поставками бензина в стране. В эфире беседы с Владимиром Соловьевым она подчеркнула, что период выдался напряженным, однако именно сейчас важно проявить твердость.

«С бензином сейчас тяжело. Очереди на заправках по всей стране. Но мы и не такое проходили. Да, люди на улице задают вопросы: „Доколе?“, „Когда все это кончится?“», — признала Симоньян.

Журналистка убеждена: тем, кто сегодня остро переживает из‑за нехватки горючего, полезно обратиться к опыту более суровых эпох. Она напомнила о непростых реалиях позднего Советского Союза и лихих 90‑х, когда дефицит касался не только топлива, но и базовых продуктов — их распределяли по талонам.

«Как говорит мой папа: „Не надо нас пужать, мы уже пужатые“. Мы и не такое видели», — подчеркнула глава RT.

В качестве личного примера Симоньян рассказала о своем детстве в Краснодаре.

«В Краснодаре в 1992‑м году были купоны, мы их вырезали, ходили, брали еду. А я еще ходила с ведрами за водой, а не за кока‑колой. В центр Краснодара приезжала бочка, и надо было с ведрами и бидонами набрать воды. Было же такое, выдержали? И сейчас выдержим», — уверена Симоньян.

Таким образом, в своем обращении Маргарита Симоньян делает акцент не на драматизации текущей ситуации, а на способности общества справляться с вызовами — опираясь на опыт прошлого и сохраняя внутреннее спокойствие.