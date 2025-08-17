"Если бы я знал тогда": Чумаков сделал признание о дочерях от Ковальчук

Музыкант Алексей Чумаков сделал признание об своей роли отца. В личном блоге он поделился снимком с одной из дочерей от Юлии Ковальчук. Что нового он для себя открыл?

Алексей Чумаков и его готовность жертвовать

Алексей Чумаков в личном блоге вспомнил о словах своей покойной мамы. Смысл их он понял только со временем. Когда уже стал отцом двух девочек.

"Мама с детства говорила мне фразу на армянском языке, перевод которой я узнал лишь несколько дней назад. Она говорила: (могу написать не совсем правильно, не судите строго, важен смысл) 'Матахганим кес', что в переводе означает: 'Готовность принести себя в жертву ради тебя'. Но даже если бы я знал тогда перевод, смысл этих слов все равно понял бы только сейчас — после рождения своих детей", — поделился Чумаков.

Он добавил, что его поймут все родители. Музыкант заявил, что он и его жена, Юлия Ковальчук, готовы принести себя в жертву. И счастливы в связи с этим.

"И нет большего счастья, чем то, когда есть кому такое сказать!" — заключил Чумаков.

Пост Чумаков сопроводил снимком, на котором запечатлен с одной из дочерей. Крошка положила ладошку отцу на лицо. И пытается пальчиком 'выдавить' папе глаз. Такая вот жертвенность!