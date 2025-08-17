"Если бы я знал тогда": Чумаков сделал признание о дочерях от Ковальчук

Музыкант Алексей Чумаков сделал признание об своей роли отца. В личном блоге он поделился снимком с одной из дочерей от Юлии Ковальчук. Что нового он для себя открыл?
Алексей Чумаков и его готовность жертвовать
Алексей Чумаков в личном блоге вспомнил о словах своей покойной мамы. Смысл их он понял только со временем. Когда уже стал отцом двух девочек.
"Мама с детства говорила мне фразу на армянском языке, перевод которой я узнал лишь несколько дней назад. Она говорила: (могу написать не совсем правильно, не судите строго, важен смысл) 'Матахганим кес', что в переводе означает: 'Готовность принести себя в жертву ради тебя'.
Но даже если бы я знал тогда перевод, смысл этих слов все равно понял бы только сейчас — после рождения своих детей", — поделился Чумаков.
Он добавил, что его поймут все родители. Музыкант заявил, что он и его жена, Юлия Ковальчук, готовы принести себя в жертву. И счастливы в связи с этим.
"И нет большего счастья, чем то, когда есть кому такое сказать!" — заключил Чумаков.
Пост Чумаков сопроводил снимком, на котором запечатлен с одной из дочерей. Крошка положила ладошку отцу на лицо. И пытается пальчиком 'выдавить' папе глаз. Такая вот жертвенность!
Алексей Чумаков показал фото с одной из дочерей. Фото: соцсети Алексея Чумакова
Дочери Ковальчук и Чумакова: тайна для поклонников
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают двух дочерей. Старшая наследница пары, Амелия, появилась на свет в октябре 2017 года. А младшая, Алисия, родилась в июле 2023.
Пара не показывает дочерей поклонникам. Чумаков и Ковальчук не выводят девочек в свет и не размещают их фото в соцсетях. Лишь иногда в интервью они рассказывают о том, какими растут их дочери.
Скандалы Чумакова
Звездную пару часто подозревают в проблемах в отношениях. Алексей Чумаков — мужчина фактурный, пользуется популярностью у женщин. Слухи о его неверности жене появляются регулярно.
Юлия Ковальчук предпочитает доверять мужу. Она уже заявляла, что если не будет верить ему, то сойдет с ума. Со стороны Ковальчук кажется идеальной женой, которая во всем поддерживает Чумакова.
Даже когда тот делает двусмысленные заявления во время интервью, Ковальчук принимает его сторону. Она утверждает, что его скандальные фразы ничуть ее не задевают. Чтобы ни сказал Чумаков, жена его всегда оправдывает.
Читайте также:
Добавить комментарий