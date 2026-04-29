Елена Воробей рассказала о своем состоянии после похорон отца: «Душа продолжает кровоточить»

Утрата близкого человека стала тяжелым ударом для Елены Воробей. В середине апреля из жизни ушел ее отец - 77-летний Яков Мовшевич Лебенбаум.

Что случилось с отцом Елены Воробей

Два месяца он боролся с тяжелой болезнью. Врачи делали все возможное для его спасения, но, к сожалению, безрезультатно. Артистка на время решила полностью исчезнуть из публичного поля, чтобы пережить горе.

Однако накануне вечером Елена неожиданно вышла на связь с поклонниками. Она не скрывает, что это один из самых сложных периодов в ее жизни.

Елена Воробей о своем состоянии: «Слезы не заканчиваются»

Елена Воробей посчитала важным лично поблагодарить всех, кто поддерживал ее в эти дни. Воробей убеждена: отец все видит, даже находясь в «зазеркалье».