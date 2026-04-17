Потерявшей отца Елене Воробей стало плохо на съемках

Мир шоу‑бизнеса порой скрывает за яркими огнями серьезные испытания — в том числе связанные со здоровьем. Очередное напоминание об этом поступило из Москвы: во время съемок известная актриса Елена Воробей почувствовала себя плохо, и ей потребовалась срочная медицинская помощь.

Во время съемок на Стандартной улице в Москве 58‑летней актрисе Елене Воробей стало плохо прямо на съемочной площадке. По предварительной информации, ухудшение состояния было вызвано скачком артериального давления — его спровоцировало сильное эмоциональное напряжение.

Реакция медиков не заставила себя ждать: на место быстро прибыла бригада скорой помощи. Специалисты оказали артистке необходимые медицинские мероприятия, благодаря которым ее состояние удалось привести в норму. На текущий момент сведений о госпитализации нет.

Этот случай перекликается с заявлениями, которые Елена Воробей делала ранее. Летом текущего года актриса открыто говорила о серьезных трудностях со здоровьем: она отмечала сильную усталость, эпизоды потери сознания и значительную потерю веса — целых 14 кг. Причиной последнего, по словам Воробей, стал прием опасного препарата.

Не исключено, что Елена Воробей почувствовала себя плохо на фоне стресса из-за трагедии в семье. На днях артистка сообщила, что потеряла отца. Он скончался в больнице, врачи которой два месяца боролись за его жизнь.

По материалам РЕН ТВ