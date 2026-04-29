Елена Товстик обвинила Полину Диброву в обнищании Романа: «Обрекает собственных детей на нужду»

После развода с женой Еленой предприниматель Роман Товстик начал жить с новой избранницей Полиной Дибровой и ее детьми. Бывшая супруга бизнесмена утверждает, что при этом он забыл о собственных детях.

Расторжение брака привело пару в суды: они не могли договориться о том, с кем будут жить сыновья и дочери, и делили совместно нажитое имущество.

Елена Товстик пожаловалась, что ее экс-муж забыл о детях

Согласно последним документам, после развода Елена получила 400 миллионов рублей. Однако, по ее словам, этих средств недостаточно для беззаботной жизни матери шестерых детей.

Наследники Товстик привыкли к безграничным возможностям, однако в новых реалиях им приходится забыть о прежнем богатстве.

Елена пожаловалась, что Диброва настолько вскружила голову бывшему мужу, что тот перестал обеспечивать детей и почти не вспоминает об их существовании. О том, что нужно обеспечивать им прежний уровень жизни, платить за учебу, детский сад и даже питание.

Елена Товстик о Романе: «Готов тратить бессмертное количество денег на постороннюю женщину»

При этом, по мнению Елены, сыновья Дибровой живут в достатке благодаря дополнительной помощи любовника их матери, в то время как к собственным сыновьям и дочерям Роман не заезжает.

«Он ссылается на великую занятость, которая стала препятствием в общении с детьми… Выклянчить у суда временный порядок общения с детьми и пользоваться им лишь, на 10-15 процентов. Как-то это все не по-людски. А еще обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить бессмертное количество денег на постороннюю женщину и ее детей! А ведь закат приходит, когда его совсем не ждешь!» — обратилась Елена к бывшему мужу.

