Елена Товстик вслед за Полиной Дибровой создала женский клуб

Елена Товстик создала женский клуб. По крайней мере, такой вывод можно сделать по афише, которая распространяется по соцсетям.

Что изображено на афише клуба Елены Товстик

На ней изображена Елена в образе Амазонки, держащей на ладони птицу Феникс. Судя по всему, изображение сгененировано нейросетью. Афишу запостил Телеграм-канал «Светский хроник».

«Будет спасать дам, попавших в сложную ситуацию», - с иронией пишет о клубе ресурс.

Больше никакой информации о клубе нет. И данная информация вполне может быть чьей-то шуткой.

Кстати, в ноябре прошлого года женский клуб открыла жена известного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильаши.

«Наконец-то в нашем мире будет действительно важный и нужный проект, который поможет женщинам в их развитии и пропаганде семейных ценностей! А не как в клубе у Полины Дибровой, который посвящен встречам „Как правильно и быстро увезти мужа из семьи», — сказала тогда на открытии клуба подруги Елена Товстик.

Как Елена Товстик считала Полину Диброву подругой

Напомним, в августе прошлого года стало известно об отношениях жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины и бизнесмена Романа Товстика. Ради этих отношений Роман жену Елену. В этой семье пятеро детей.

При этом Елена Товстик называла Полину Диброву подругой. Полина же открещивалась от этой дружбы.

