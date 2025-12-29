Елена Кулецкая встретит Новый год в загородном доме: "Мы так долго с мужем строили"
Елена Кулецкая. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Модель Елена Кулецкая раскрыла свои планы на празднование Нового года.
Модель Елена Кулецкая сейчас погружена в приятные заботы. Вместе с мужем она наконец-то достроила загородный дом. И теперь готовится встретить Новый год в особняке.
Что рассказала Елена Кулецкая о встрече Нового года
Модель Елена Кулецкая находится в приятном предвкушении. В этом году она впервые соберет три поколения своей семьи за одним столом. Встречать Новый год Кулецкая планирует с мужем, дочками и родителями в собственном, недавно построенном доме.
"Я буду Новый год отмечать в доме. Мы так долго с мужем строили большой загородный дом. Наконец-то у нас в огромной нашей гостиной появился такой же огромный стол на десять персон. Это было сделано для того, чтобы чаще собираться вместе и с друзьями, и с семьей. Я сейчас и мама, и дочка. И мой муж — и папа, и сын. Три поколения нашей семьи объединятся во время встречи Нового года", — цитирует Елену Кулецкую MK.RU.
Кто муж Елены Кулецкой?
Елена Кулецкая счастлива в браке с режиссером и оператором Станиславом Романовским. Пара поженилась летом 2014 года. У Кулецкой и Романовского две дочери — девятилетняя Ника и семилетняя Александра.
О Елене Кулецкой поклонники узнали, благодаря ее отношениям с Димой Биланом. Модель снималась в клипе певца. А затем везде усиленно распространялись слухи о якобы романе Кулецкой и Билана.