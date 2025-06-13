Экс-возлюбленный Клавы Коки замечен с новой девушкой: "Так мило шли"

У бывшего избранника Клавы Коки Александра Поверина налаживается личная жизнь. Молодого человека видели на прогулке с девушкой. Это было романтическое свидание.

Как сообщает kp.ru, 27-летнего Александра Поверина в компании красотки заметили на юго-востоке столицы. Примерно в районе Рязанского проспекта. Парочка оживленно беседовала и непрерывно улыбалась.

Одеты Поверин и его предполагаемая избранница были очень расслабленно. Будто вышли из дома за кофе или пройтись до супермаркета.

"Они так мило шли. Как будто пара", — поделился очевидец.

Он же снял Поверина с девушкой на видео.

Александр Поверин и Клава Кока начали встречаться после съемок шоу 'Сердце Клавы'. Во время проекта Поверин боролся за внимание звезды вместе с другими парнями. Клава сама выбрала Александра. Их роман был невероятно красивым. Казалось, певица нашла настоящую любовь.

Но осенью прошлого года Клава Кока и Александр Поверин сообщили о расставании. Причиной стали разные цели в их жизни.

Клава Кока была готова создать семью, хотела детей. А Поверин же планировал строить карьеру. Он заявил, что не женится, пока не станет богатым и известным.