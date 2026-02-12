Экс-участница "Дома-2" Юлия Реутова обнаружена в ужасном состоянии в Таиланде: что случилось

Молодую женщину, похожую на бывшую участницу телестройки Юлию Реутову, обнаружили в Таиланде. В этой стране Юлия бродяжничает. Выглядит героиня реалити-шоу "Дом-2", по словам очевидцев, просто ужасно.

Не знает, кто она

Ролик из Паттайи разместил глава калининградской НКО "Трудовой центр помощи населению" Нурлан Багиров. Он заметил на прибрежной полосе девушку, чье поведение выглядело неординарно: она выбросила в контейнер для отходов различные предметы, включая одеяло и очки, после чего зашла в кафе и просто расположилась за столиком. Багиров попытался завести с ней беседу и предложить содействие, однако она поспешно удалилась.

"Я не ожидал, что она русская. Спросил, кто она. А она шепотом ответила, что не знает. Я предложил помощь, но она отказалась и быстро ушла. Я в шоке и обеспокоен. Видно, что у нее есть родственники. Уверен, что ее ищут родные", — цитирует Нурлана Багирова MK.RU.

На видеозапись попала изнуренная и неряшливая девушка. Ее светлые волосы стянуты в неаккуратный хвост. На ней — изношенная одежда: блеклая рубашка со следами загрязнений, просторные светлые брюки; на талии завязана кофта. В руках она держит пластиковую корзину. Ее манера держаться выдает настороженность, она избегает взаимодействия с окружающими.

Позднее Багиров уведомил, что благодаря аудитории соцсетей ему удалось найти людей из круга общения женщины. С ним вышел на связь ее бывший партнер, который пояснил: их отношения завершились свыше пяти лет назад, и с тех пор он не имел сведений о ее местонахождении.

Юлии нужна помощь

Нурлан Багиров уверен, что Реутовой нужно помочь. Вернуть ее домой, в семью. И он сейчас предпринимает все меры для этого.

"Безопасность девушки для меня на первом месте. Именно поэтому я предал огласке ситуацию. Она скрывается, будто прячется от всех. У нее странный внешний вид: длинные ногти на ногах, грязная одежда. Есть сомнения, что она способна позаботиться о себе. Ситуация непростая", — добавил Нурлан Багиров.

По словам Багирова, он сейчас пытается связаться с родителями Юлии. Он уверен, что они ищут пропавшую дочь. По его данным, Реутова оказалась в Таиланде 2-3 года назад. Нурлан выяснил, что у Юлии есть проблемы психологического характера.

"Раньше она много путешествовала, выступала. Около трех лет назад началось обострение. А два года назад она вовсе пропала, ее потеряли", — поделился он.

