Экс-участница 'Дома-2' и 'невеста Гуфа Яна Шевцова получила реальный срок за мошенничество

Бывшая участница 'Дома-2' Яна Шевцова приговорена судом к пяти годам реального заключения. Было доказано, что Яна занималась мошенничеством. Она вымогала деньги с бизнесмена на содержание ребенка.

Что натворила Яна Шевцова

Дерзкая и эпатажная экс-участница проекта Яна Шевцова пять лет проведет в колонии. Звезда телестройки обвинена в мошенничестве в особо крупном размере. Она вымогала у бывшего возлюбленного, бизнесмена, деньги на содержание мнимого ребенка.

Почти год она убеждала мужчину в том, что малыш существует. С бизнесмена Яна стрясла порядка 23-х миллионов рублей.

Узнав об обмане, Алексей обратился в правоохранительные органы. В итоге на Яну завели уголовное дело о мошенничестве. Обвинение запрашивало для нее пять лет тюрьмы общего режима. И вот сегодня стало известно, что 25-летнюю Шевцову действительно приговорили к этому сроку. Правда, у экс-участницы 'Дома-2' есть маленькая дочь от прошлого брака. Поэтому ей отсрочили наказание до достижения ребенком 14 лет.

По словам другого ухажера Яны Шевцовой Александра, она пыталась обмануть и развести на деньги и его. Однако у звезды скандального реалити-шоу ничего не вышло.

"Затянула свою песенку о том, что якобы беременна от меня. Ходила в клуб, моим друзьям в телефоне показывала какие-то снимки УЗИ. Я не мальчик, она сама мне рассказывала, как врет, не краснея. Конечно, я не поверил ей. Будет еще какая-то мышь серая нагибать меня, разводить на деньги. Умоляю! Я сказал: неси тесты", — рассказывал мужчина в беседе с журналистами.

Как вела себя Шевцова в зале суда

Яна Шевцова во время оглашения приговора билась в истерике. Она рыдала и кричала. Экс-участницу проекта поддерживали две женщины. Яна опиралась на них, слушая судью.

Помимо реального срока заключения, Яна Шевцова обязана возместить материальный ущерб своему бывшему избраннику.

Яна Шевцова — большая любительница выдумывать эпатажные истории о себе. Так, на 'Доме-2' она презентовала себя, как 'невесту' Гуфа. Она рассказывала об отношениях с рэпером и говорила, что тот делал ей предложение руки и сердца.