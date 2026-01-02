Экс-любовница Товстика обвинила его бывшую жену в страшном поступке: "Отправила меня к массажисту, который пытался меня изнасиловать"

Бывшая любовница Романа Товстика Мария Эстер-Трубицына продолжает делиться откровениями. Кстати, раньше она дружила с его экс-женой Еленой Товстик. Но теперь они враждуют.

Мария обвиняет Елену в страшном поступке. После этого инцидента Эстер-Трубицына поставила крест на их дружбе.

Мария Эстер-Трубицына о Елене Товстик: "Лена, когда узнала, что произошло, чуть ли не слезно просила меня замять это дело"

"Я прекратила общение с ней, потому что она отправила меня к массажисту, который пытался меня изнасиловать. Слава Богу, он очнулся и остановился. Потом его все равно посадили, но не благодаря мне, - рассказала Мария. - Потому что Лена, когда узнала, что произошло, чуть ли не слезно просила меня замять это дело и не обращаться в полицию. Обещала всех подруг предупредить, чтоб к нему больше ни ногой. Я поверила".

Спустя два года Мария узнала, что другая подруга Товстик столкнулась с аналогичной попыткой насилия со стороны того же человека. При этом, по словам Эстер-Трубицыной, Елена продолжила посещать сеансы этого массажиста и отказалась комментировать ситуацию.

Мария допускает, что Товстик могла знать о его поведении и ожидать, что другим женщинам оно также понравится.

Мария Эстер-Трубицына: "Многие провинциальные девушки, приехавшие в Москву, готовы когти рвать в прямом и переносном смысле"

Также Эстер-Трубицына высказалась об экс-супруге Елены, бизнесмене Романе Товстике, назвав его энергетически сильным, талантливым, но опасным человеком, склонным к потере контроля. В пример она привела инцидент, когда он швырнул в нее банку со спортивным питанием, потому что она пела в душе, когда Роман разговаривал по телефону.

По словам Елены, тогда она поняла, что Роман Товстик может быть опасным человеком. Ему нужно контролировать все вокруг себя. А когда ситуация выходит из-под контроля, Роман приходит в ярость и может применить физическую силу.

Кстати, Мария Эстер-Трубицына считает, что Полина Диброва могла развестись с мужем, потому что ее привлекли богатства Романа Товстика.

Мария лично не знакома с Полиной, но намекает, что та, как и многие амбициозные девушки, приехавшие в Москву, могла пойти на разрыв ради отношений с состоятельным мужчиной.

"Обычно я выстраиваю какое-то мнение, только пообщавшись с человеком лично. Но если вас интересует абстрактное мнение, то многие провинциальные девушки, приехавшие в Москву, готовы когти рвать в прямом и переносном смысле", - сказала Мария Эстер-Трубицына.

