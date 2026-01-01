Экс-любовница Товстика обратилась к Дибровой с провокационным заявлением: "Тебе Рома тоже так разрешает обращаться с его музыкальными инструментами?"

В центре внимания оказалась 31-летняя Мария Эстер-Трубицына, бывшая возлюбленная 51-летнего бизнесмена Романа Товстика, которая в настоящее время находится в Израиле.

По утверждению Марии, несколько лет назад между ними вспыхнул страстный роман, о котором знала и не возражала жена Товстика, Елена.

Экс-любовница Романа Товстика – Полине Дибровой: "Как проходят у вас праздники? Кто где?"

Сейчас предприниматель состоит в отношениях с экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной. Эстер-Трубицына обратилась к паре, выложив провокационные снимки, сделанные в особняке Товстика на Рублевке.

"Полин, тебе Рома тоже так разрешает обращаться с его музыкальными инструментами? А вот были и такие Новогодние праздники, аж два года подряд. Как проходят у вас праздники? Кто где?" — поинтересовалась Мария у подписчиков.

На опубликованных фото Мария Эстер-Трубицына облизывает гитару, а также позирует в нижнем белье. И, конечно, изображает, томный взгляд.

Мария открыто говорит о своей личной жизни и активно добивается возможности дать интервью Ксении Собчак. Пользователи сети шокированы ее откровениями. В обсуждениях также фигурирует некая Тамара, которой, по слухам, изменял Роман. Комментаторы иронично отмечают его "любовные подвиги" и желают Полине терпения.

Что бывшая любовница Романа ответила Елене Товстик

После интервью Елены Товстик у Ксении Собчак, где та назвала Марию наркоманкой, Эстер-Трубицына решила ответить оппонентке. Она подчеркивает, что давно придерживается здорового образа жизни и пропагандирует его среди подписчиков.

Мария также заявила, что настало время показать иную сторону истории, подкрепленную фактами.

"Итак, вышло интервью Елены Товстик Собчак, в котором было упомянуто мое имя. Самое время показать обратную сторону медали, а еще подкрепить это фактами, против которых не попрешь. У нас с моим молодым человеком была нормальная традиционная пара, не то что у вас с Романом", - сказала Мария.

Она обвинила Романа Товстика в неразборчивых интимных связях, а Елену — в том, что та поставляла ему девушек в обмен на роскошную жизнь на Рублевке, с иронией добавив, что для Москвы, возможно, это и есть "нормальная пара".

Роман Товстик пытался купить молчание Марии Эстер-Трубицыной?

Также Эстер-Трубицына прокомментировала историю о 20 миллионах, которые она якобы требовала от Романа Товстика в обмен на свое молчание. Она утверждает, что это сам миллиардер пытался ее подкупить, чтобы она не наговорила лишнего.

В качестве доказательства Мария приводит их телефонный разговор, где на ее намерение рассказать свою версию публике (в том числе у Андрея Малахова) Роман взмолился не делать этого.

"Он сказал: "Ты что, сошла с ума, а как же мои дети? Как же моя компания? Не делай этого!" Я говорила: "Ром, ну ты же первый начал все это заваривать. Теперь самое время пропиариться и мне", - вспомнила Мария.

По словам Марии, Роман предложил уладить этот вопрос материальной компенсацией. Тогда Мария Эстер-Трубицына попросила у него 24 миллиона рублей, но Роман Товстик ответил экс-возлюбленной, что она окончательно обнаглела.

А что думаете о заявлении Марии вы? Делитесь в комментариях.