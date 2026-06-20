Екатерина Климова впервые ответила на хейт из-за увеличенных губ

Фанаты тут же заподозрили звезду в увлечении филлерами и забросали ее вопросами:

«Зачем эти губы? А ведь было все хорошо!», «Сдувайте их обратно», «Сначала подумала — Екатерина Варнава».

Некоторые поклонники не поверили в реальность изменений, списав все на неудачный ракурс или работу нейросетей. Однако большинство сошлись во мнении, что 48-летняя актриса явно прибегла к помощи косметологов.

Сама Климова долго хранила молчание, но все же решила ответить на критику. В своем микроблоге она написала коротко:

«Добрый вечер! Приходите в театр и увидите сами, что и как».

Актриса не стала оправдываться и разжевывать, что именно она сделала со своей внешностью, а просто пригласила зрителей на спектакль.

Впрочем, тема пластики для Климовой — не новая. Ранее она признавалась, что считает вопрос об операциях личным делом каждой женщины. Сама актриса не любит обсуждать эту тему публично и называет ее интимной.

При этом она не скрывает, что регулярно посещает косметологов, однако о серьезных хирургических вмешательствах никогда не рассказывала. Свою молодость, по ее словам, она поддерживает спортом, правильным питанием и уходом.

Екатерина Климова — известная российская актриса театра и кино, прославившаяся в 2000-х годах ролями в сериалах «Бедная Настя» и «Мы из будущего». Сейчас она активно снимается в новых проектах, включая сериал «По законам военного времени», и совмещает работу с воспитанием четверых детей.

Помимо кино, актриса много играет на сцене — в театре «Ателье» она занята в спектакле «Love Letters» вместе с Гошей Куценко, а недавно вышла постановка «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской, где Климова исполнила главную роль.

По словам актрисы, этот материал стал для нее творческим вызовом — она призналась, что «была пробита током» от прочтения пьесы и сразу поняла, что хочет сыграть Елену Сергеевну. Премьерные показы спектакля прошли на сцене Дома музыки.