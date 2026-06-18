Екатерина Климова увеличила губы и стала неузнаваемой

Ранее Климова не раз высказывалась о пластической хирургии. Она считает, что каждая женщина вправе самостоятельно решать, прибегать ли к вмешательствам. При этом актриса не любит обсуждать эту тему публично и называет ее интимной.

«Как отношусь к пластике? Если женщина посчитала нужным, значит, это ее личное дело. Мне кажется, это интимный вопрос вроде: с кем ты спишь, что себе отрезал, сколько у тебя денег в кошельке. Мне странно, что некоторые люди говорят об этом открыто», — говорила Климова.

Стоит отметить, что на снимках в блоге актриса давно выглядит иначе, чем в молодости: у нее гладкая кожа, выразительные скулы и пухлые губы. Сама она объясняет это активным образом жизни, спортом и правильным питанием.

Екатерина Климова — заслуженная артистка России, известная по ролям в сериалах «Воронины», «Кухня», «СашаТаня», а также по фильмам «Мы из будущего» и «Грозный». В последние годы она часто появляется в ток-шоу, где обсуждается женская красота и уход за собой.

Актриса не раз говорила, что старается принимать свой возраст и не гнаться за юностью, однако ее внешность регулярно становится предметом обсуждения в сети.