Екатерина Климова увеличила губы и стала неузнаваемой

Актриса Екатерина Климова. Фото: КП/Михаил Фролов

Актриса Екатерина Климова, которую нередко называют одной из самых красивых звезд российского кино, опубликовала свежие снимки в соцсетях. Поклонники тут же обратили внимание на изменения во внешности артистки.

На фото, сделанных в актерском вагончике в перерыве между съемками, 48-летняя актриса предстала перед фанатами с бигудями и заметно увеличившимися губами. Многие подписчики сразу отметили, что Климова стала похожа на коллегу по цеху Екатерину Варнаву.

«А ведь так было все хорошо!», «Екатерина, сдуйте их обратно», «Сначала подумала — Екатерина Варнава», — писали пользователи в комментариях.

Сама актриса подписала фото:

«Селфи в бигудях в актерском вагончике в дождливый съемочный день».

Екатерина Климова увеличила губы. Фото: соцсети

Ранее Климова не раз высказывалась о пластической хирургии. Она считает, что каждая женщина вправе самостоятельно решать, прибегать ли к вмешательствам. При этом актриса не любит обсуждать эту тему публично и называет ее интимной.

«Как отношусь к пластике? Если женщина посчитала нужным, значит, это ее личное дело. Мне кажется, это интимный вопрос вроде: с кем ты спишь, что себе отрезал, сколько у тебя денег в кошельке. Мне странно, что некоторые люди говорят об этом открыто», — говорила Климова.

Стоит отметить, что на снимках в блоге актриса давно выглядит иначе, чем в молодости: у нее гладкая кожа, выразительные скулы и пухлые губы. Сама она объясняет это активным образом жизни, спортом и правильным питанием.

Екатерина Климова — заслуженная артистка России, известная по ролям в сериалах «Воронины», «Кухня», «СашаТаня», а также по фильмам «Мы из будущего» и «Грозный». В последние годы она часто появляется в ток-шоу, где обсуждается женская красота и уход за собой.

Актриса не раз говорила, что старается принимать свой возраст и не гнаться за юностью, однако ее внешность регулярно становится предметом обсуждения в сети.

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