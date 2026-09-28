Егор Крид объяснил, из-за чего на самом деле растолстел: «Роллы похавал в Японии»

После недавнего выступления в сети начали активно обсуждать, что 32-летний артист Егор Крид поправился и отрастил бороду. Вместо оправданий певец опубликовал в личном блоге изображение, созданное нейросетью, на котором он предстал с избыточным весом и игривой улыбкой.

Под снимком Крид оставил короткую подпись:

«Как дела, малышка?».

В Telegram-канале артист также поделился этим фото и пояснил, что набрал пару килограммов после поездки в Японию, где не отказывал себе в роллах.

Ранее он уже отвечал на насмешки фразой:

«Ну чуть роллы похавал в Японии, че пристали?».

Поклонники по-разному отреагировали на ситуацию. Одни поддержали артиста и оценили его самоиронию, другие продолжили обсуждать изменения во внешности. Сам Крид, судя по реакции, не собирается воспринимать критику всерьез.

Егор Крид (Егор Булаткин) — один из самых популярных российских исполнителей, бывший участник лейбла Black Star. Он известен хитами «Самая самая», «Будильник» и «Мне нравится». В последние годы артист активно гастролирует и выпускает новую музыку.