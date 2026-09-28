Егор Крид поправился и изменился до неузнаваемости

Это не первый раз, когда артист отвечает на насмешки с самоиронией. Ранее Крид уже попадал в неловкие ситуации на концертах — например, в апреле 2025 года в Астрахани ему пришлось приостановить выступление из-за фанатки, которой стало плохо.

Позже выяснилось, что девушка симулировала недомогание, и певец отвернулся от зала, а поклонники хором извинялись.

Егор Крид (Егор Булаткин) — один из самых популярных российских исполнителей, бывший участник лейбла Black Star. Он известен хитами «Самая самая», «Будильник» и «Мне нравится».

В 2026 году Крид продолжает активно гастролировать и выпускать новую музыку. Артист не раз публично говорил о том, что не обращает внимания на критику в свой адрес, предпочитая отвечать на нее шутками.