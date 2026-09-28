Егор Крид поправился и изменился до неузнаваемости

Певец Егор Крид. Фото: КП/Михаил Фролов

Егор Крид столкнулся с волной обсуждений после очередного выступления.

Поклонники заметили, что певец Егор Крид поправился, и принялись сравнивать его с рэпером Бастой, а некоторые и вовсе назвали скуфом. По мнению фанатов, внешний вид музыканта изменился до неузнаваемости.

Крид отреагировал на критику с юмором. В социальных сетях он опубликовал изображение, сгенерированное нейросетью, на котором предстал в очень полном виде. Подпись под публикацией была короткой и ироничной:

«Ну чуть роллы похавал в Японии, че пристали?».

Фото: соцсети

Это не первый раз, когда артист отвечает на насмешки с самоиронией. Ранее Крид уже попадал в неловкие ситуации на концертах — например, в апреле 2025 года в Астрахани ему пришлось приостановить выступление из-за фанатки, которой стало плохо.

Позже выяснилось, что девушка симулировала недомогание, и певец отвернулся от зала, а поклонники хором извинялись.

Егор Крид (Егор Булаткин) — один из самых популярных российских исполнителей, бывший участник лейбла Black Star. Он известен хитами «Самая самая», «Будильник» и «Мне нравится».

В 2026 году Крид продолжает активно гастролировать и выпускать новую музыку. Артист не раз публично говорил о том, что не обращает внимания на критику в свой адрес, предпочитая отвечать на нее шутками.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также